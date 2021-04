CJ푸드빌 더플레이스, 스테이크 메뉴 매장 확대 운영 실시

[아시아경제 이승진 기자] CJ푸드빌이 운영하는 더플레이스가 시그니처 스테이크 메뉴 운영 매장을 확대한다고 5일 밝혔다.

더플레이스는 앞서 지난달 3개 매장(코엑스몰점, 서울스퀘어점, 현대백화점 판교점)을 스테이크 특화 매장으로 운영했다. 한 달 새 스테이크 판매량이 평소 대비 약 150% 증가했다. 스테이크를 즐긴 고객들이 '불 쇼' 인증 영상을 찍어 인스타그램에 업로드 하는 등 고객 반응도 좋았다. 스테이크 메뉴는 특수매장(롯데백화점영등포점, 제주신화월드점)을 제외한 매장에서 만날 수 있다.

‘스모키 돔 채끝 스테이크’는 로즈마리 허브에 불을 붙여 불 쇼를 하고 투명한 뚜껑을 덮어 스테이크를 훈연한다. 은은한 로즈마리 향이 스테이크에 입혀져 더욱 부드럽고 향긋하게 즐길 수 있다. ‘블랙앵거스 폭탄 립아이 스테이크’는 일명 ‘폭탄 스테이크’다. 꽃등심 스테이크와 각종 채소를 감싼 오징어먹물 도우 위에 불을 붙이면 불 쇼 퍼포먼스가 완성된다.

시그니처 스테이크 전 매장 확산을 기념해 세트 메뉴도 있다. ‘스모키 돔 채끝 스테이크’에 리코타 프루타 샐러드, 파스타(치즈칩 아마트리치아나, 까르보나라 페투치네, 가든 관자 파스타) 중 1종, 에이드 2종을 정상가 대비 최대 25% 할인된 가격에 판매한다.

이외에도 더플레이스는 3-4 명이 넉넉히 즐길 수 있는 ‘딸리아따 디 만조&치즈 페퍼 퐁듀’, ‘만조 스테이크&머쉬룸 그레인 퐁듀’ 등 총 4종의 스테이크를 선택할 수 있다.

더플레이스 관계자는 “고객들의 높은 호응으로 시그니처 스테이크 운영을 확대한다“며 “불쇼 퍼포먼스를 보고 인증영상도 찍으며 일상 속 재미를 즐겨보시길 바란다”고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr