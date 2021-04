토요타, '2021 드림카 아트 콘테스트' 韓예선 온라인 시상식

역대 최다 2360여개작 응모

[아시아경제 유제훈 기자] 토요타코리아는 지난 2일 온라인 상에서 '2021 드림카 아트 콘테스트' 입상자들과 한국 예선 시상식을 개최했다고 5일 밝혔다.

토요타의 드림카 아트 콘테스트는 지난 2004년부터 매해 전 세계 어린이를 대상으로 진행되는 글로벌 프로젝트로, 어린이들이 생각하는 '꿈의 자동차'를 그림으로 자유롭게 표현하는 미술대회다.

글로벌 본선에 앞서 진행된 국내 예선엔 역대 최다인 2360여개 작품이 응모됐으며, '메시지 전달력', '창의력', '예술성' 등 총 3가지 항목에 대한 심사를 거쳐 59개 작품이 최종 선정됐다.

토요타코리아는 만 8세 미만, 만 8세 이상 만 11세 이하, 만 12세 이상 만 15세 이하 등 연령대 별로 부문을 나눠 금상 1명, 은상 1명, 동상 1명씩 총 9명을 선정했다. 수상자에겐 상금과 각 소속 학교 또는 기관에 50만원 상당의 미술 관련 도서를 기증할 수 있는 혜택이 제공되며, 글로벌 본선(월드 콘테스트) 진출 자격도 주어진다.

타케무라 노부유키 한국토요타자동차 사장은 "앞으로도 어린이와 청소년의 꿈이 만들어 낼 더 좋은 세상을 생각하며, 한국에서 사랑받는 브랜드가 되도록 노력할 것"이라고 밝혔다.

