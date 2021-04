경기도, 드론 기업에 '성능시험·테스트베드 비용' 지원

[아시아경제 라영철 기자] 경기도가 4월부터 드론 성능시험과 시험비행 테스트베드 비용을 지원한다. 단, 예산 소진 때까지다.

5일 도에 따르면 '드론 성능시험 비용'은 기업당 최대 400만 원까지 선착순 지원하며, 자체 개발 또는 개조한 드론 기체 성능 시험을 진행하려는 도 내 드론 중소기업이다.

한국건설생활환경시험연구원(KCL)에서 한국표준(KS)의 KS W 9001, 9131, 9132 등을 비롯해 해외표준(ISO, IEC, ASTM 등)의 시험 항목 중 선택, 시험할 수 있다.

'드론 시험비행 테스트베드 비용'은 기업당 최대 500만 원까지 지원하며 도 내 드론 관련 중소기업 중 시험비행 테스트를 희망하는 기업이면 된다.

테스트베드 장소는 한국산업기술대학교 제2캠퍼스(시흥시 엠티브이북로 65)이며, 기업이 직접 섭외한 타 장소는 시설임차비, 장치비, 외부인건비 등 테스트 관련 소요 비용 내에서 지원한다.

비행 일정 최소 1주일 전에 신청서를 내야 하며 비행 승인 허가가 필요하면 일정 확정 후 비행 승인서를 내야 한다.

