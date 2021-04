CJ오쇼핑, 최화정쇼 론칭 5주년…특집 방송 진행

[아시아경제 임춘한 기자] CJ오쇼핑은 오는 28일까지 최화정쇼 론칭 5주년 맞아 매주 수요일 특집 방송을 진행한다고 5일 밝혔다. 최화정쇼의 총 누적 방송 시간은 500시간 이상으로, 트렌디하면서도 가성비 높은 상품을 선보이며 홈쇼핑 업계 트렌드 변화를 이끌어왔다.

CJ오쇼핑은 한 달간 3회 이상(총 50만 원 이상) 구매한 고객에겐 화이트 2구 인덕션과 와이드 그릴 세트를 사은품으로 제공한다. 방송 디자인과 영상도 전면적으로 새단장하고, 공식 인스타그램 계정에서 5주년 기념 이벤트를 진행한다.

이달 방송에서는 각 카테고리별 최고의 상품만을 엄선한 최화정쇼 시그니처 상품을 판매할 예정이다. 오는 7일에는 헬러 전기레인지, 14일에는 필리빗 그릇 세트, 21일에는 일렉트로룩스 블렌더, 28일에는 김경수 공방 여주 유기 등을 판매한다.

CJ오쇼핑 관계자는 “5년 동안 울고 웃으며 최상의 파트너십을 발전시켜 온 최화정씨와 함께 고객 만족감과 가치 소비를 이끌어내는 최고의 라이프스타일 쇼핑 프로그램으로 더욱 발전해 나갈 것”이라고 말했다.

