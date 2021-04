동작구 청년창업지원센터 등 입주기업 모집

9일까지 모집…청년창업지원센터 4석, 중소기업창업지원센터 4개소 입주 ... 선정된 입주기업(인)에 대해 저렴한 사용료·임대료로 사무공간 및 편의시설 제공

[아시아경제 박종일 기자] 동작구(구청장 이창우)가 오는 19일까지 청년창업지원센터와 중소기업창업지원센터에 입주할 신규 기업을 모집한다.

구는 청년창업지원센터(상도로47아길 44-1, 상도동)와 중소기업창업지원센터(상도로 35, 대방동)를 운영해 참신한 아이디어와 기술력을 지닌 (예비)창업자를 육성하고 있다.

모집대상은 청년창업지원센터 내 2.4㎡ 코워킹스페이스 4석, 중소기업창업지원센터 내 11.25㎡ 1인 사무실(오픈형) 3개소, 16.64㎡ 개별사무실 1개소다.

신청자격은 코워킹스페이스 경우 만 39세 이하 예비창업자이며, 입주사무실은 창업 3년 이내의 초기창업기업이다.

입주가능 업종은 IT, 기술서비스업, 컴퓨터 운용 관련업, 제조업 등으로 휴업 중이거나 국세·지방세 체납자, 환경공해 배출업 등은 신청이 제한된다.

입주를 희망하는 개인 또는 기업은 신청서, 사업계획서 등을 작성해 경제진흥과(노량진로 74, 유한양행 9층)로 방문 또는 담당자 이메일(blueyim2@dongjak.go.kr)로 제출하면 된다.

구는 5월 관련분야 기업대표, 유관기관, 교수 등으로 구성된 중소기업창업지원심의위원회를 구성, ▲창업 아이템의 독창성, 기술개발 사항 ▲사업계획 적정성, 실현가능성 ▲성장가능성 ▲창업보육 프로그램 참여 의지 등 입주적합성을 기준으로 종합 심의해 구 홈페이지에 게시한다.

선정된 기업은 코워킹스페이스의 경우 연 36만원 사용료 납부(입주시 일괄납부)로 1년 간 시설을 사용할 수 있고, 중소기업창업지원센터의 1인 사무실은 연 41만원, 개별사무실은 연 60만원 대의 임대료로 2년 동안 입주할 수 있다.

자세한 사항은 동작구청 경제진흥과로 문의하면 된다.

김정원 경제진흥과장은 “이번 사업으로 참신한 아이디어와 기술력을 지닌 창업기업을 적극 육성해 코로나19 장기화로 침체된 지역 경제에 활력을 불어넣겠다”며 “창업을 꿈꾸는 많은 청년들과 예비창업인의 관심과 참여를 바란다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr