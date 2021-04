이마트24, 모닝세트 인기…4월에도 할인 이벤트

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트24는 5일 포스트 코로나를 준비하며 선보인 모닝세트가 고객들의 큰 인기를 끌고 있다고 밝혔다.

이마트24에 따르면 지난달 샌드위치 매출은 전년동기대비 56% 증가했다. 특히 학교·오피스 상권 매출이 각각 206%, 66%로 크게 높아졌다. 이는 3월 한 달간 아침 7시~10시까지 모닝세트 할인 이벤트를 진행한 효과인 것으로 분석된다. 실제 3월 모닝세트 상품이었던 버터갈릭스크램블와 더블에그치즈는 샌드위치 상품군에서 나란히 2·3위를 차지했다.

이마트24는 이달에는 아침 7시~10시까지 베이글샌드위치 2종(택1)+핫아메리카노, 베이글 2종(택1)+핫아메리카노, 2+3민생바나나+핫아메리카노를 최대 34% 할인 판매한다. 베이글샌드위치 2종은 3월 말 출시한 프리미엄 상품으로 미국 정통 베이글 업체인 아인슈타인의 베이글을 사용해 쫄깃한 식감과 감칠맛을 살려냈다.

이마트24 관계자는 “등교, 출근 확대에 맞춰 진행한 아침시간 모닝세트 할인 혜택이 고객들의 호응을 얻으며 샌드위치 매출을 이끌고 있다”며 “3월의 호응을 이어가기 위해 4월에는 아침 대용으로 즐기는 베이글과 바나나 등 상품을 확대해 모닝세트를 준비했다”고 말했다.

