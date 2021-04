서울시교육청-KT, 랜선야학 1기 수료식

대학생 멘토가 중학생 대상 방과후 학습 지원

실시간 쌍방향 에듀테크 플랫폼 활용

[아시아경제 한진주 기자] 서울시교육청과 KT는 5일 방과후 맞춤형 멘토링 프로그램 '랜선야학' 1기 수료식을 진행한다.

수료식에는 조희연 서울시교육감과 구현모 KT 대표이사 등 주요 관계자와 대학생 멘토 대표, 학부모 대표가 참석하고 100여명의 대학생 멘토들은 비대면으로 참여한다.

랜선야학은 코로나19 장기화로 학습지원이 필요한 서울시교육청 소속 중학생 300명과 대학생 멘토 100명이 3대 1로 그룹을 이뤄 방과후 학생의 학습을 지원하는 멘토링 프로그램이다.

지난해 10월부터 3월 말까지 서울시교육청 중학생(1~3학년)을 대상으로 1기가 운영됐고 올해 4월 말부터 6개월 간 새롭게 중학생과 대학생 멘토를 꾸려 2기를 운영할 예정이다.

1기에 선정된 중학생 300명과 대학생 100명은 실시간 쌍방향 화상수업이 가능한 KT의 에듀테크 플랫폼을 활용해 주 4시간씩 희망 과목에 대해 학습 지원과 상담을 받았다.

지난 1월 실시한 랜선야학 만족도 설문 결과 멘티 중학생들은 89.1%의 만족도(매우 만족 56.5%, 만족 32.6%)를, 학부모도 93.6%가 만족한다고 답변했다.

서울시교육청은 "앞으로도 에듀테크를 활용한 학습 도움, 콘텐츠 지원 등을 통해 다양한 학습지원 체계를 마련하고, 우수한 에듀테크 기업과 학교를 연결할 수 있는 생태계를 구축해 학생들의 학습 공백과 교육 격차를 최소화하고 학생 맞춤형 수업을 지원할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

