뉴욕시 아시아계 증오범죄 이미 지난해 건수 넘어서

지난해 28건...올해 들어 이미 34건

2019년에는 단 3건

미신고 감안하면 더 많은 사례 예상

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 뉴욕시에서 아시아계 상대 증오범죄가 급증한 것이 경찰 통계에서 확인됐다. 아시아계에 대한 증오범죄는 증가했지만 다른 인종에 대한 증오범죄는 감소해 더욱 대비됐다.

뉴욕타임스(NYT)는 4일(현지시간) 뉴욕 경찰(NYPD)에 접수된 아시아계 증오범죄가 2019년엔 3건에 불과했지만, 지난해에는 28건이었다고 보도했다. 특히 올해 들어서는 이미 지난해 전체 신고 건수를 넘어서는 35건이 NYPD에 신고됐다.

통상 증오범죄의 경우 경찰에 신고되는 경우가 적은 만큼 실제 발생 건수는 더 많을 것이라는 게 NYT의 분석이다.

NYT는 미국 전역의 언론보도를 분석해 자체 집계한 결과 지난해 3월부터 현재까지 110건 이상의 아시아계 대상 증오 범죄가 발생했다고 전했다.

특히 뉴욕이나 보스턴의 경우 아시아인을 제외한 다른 인종에 대한 증오범죄는 오히려 감소한 것으로 나타났다.

집계된 범죄는 범행 과정에서 "중국으로 돌아가라"나 "너는 바이러스"와 같은 발언과 함께 폭행하거나 아시아계 소유의 주택이나 사업장에 대한 인종차별적인 낙서 등의 사례가 많았다. 지하철역에서는 '모든 중국인을 죽여라.' 같은 낙서가 발견되기도 했다.

NYT는 도널드 트럼프 전 대통령이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)을 '중국 바이러스'로 부르면서 아시아계에 대한 반감을 확산시켰다고 지적했다.

앞서 젠 사키 백악관 대변인도 아시아계 상대 증오범죄 확산의 배경에에 트럼프 전 대통령의 중국 바이러스 발언이 영향을 미쳤다고 언급한 바 있다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr