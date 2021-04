아르헨티나 대통령, 백신 맞았지만 코로나19 '양성'

[아시아경제 부애리 기자] 아르헨티나 대통령이 코로나19 백신을 접종했지만 양성 판정을 받았다.

3일 AFP통신 등 주요외신에 따르면 알베르토 페르난데스 아르헨티나 대통령은 자신의 트위터에 "37.3도의 열과 함께 약간 두통이 있다가 코로나19 항원검사를 받았는데 양성이 나왔다"고 밝혔다.

페르난데스 대통령은 유전자증폭(PCR) 방식의 코로나19 진단검사를 추가로 받은 뒤 검사 결과를 기다리고 있다고 설명했다.

2일로 62번째 생일을 맞은 페르난데스 대통령은 "이런 소식이 없이 생일을 마무리했다면 좋았겠지만 현재 컨디션은 좋다"고 덧붙였다.

페르난데스 대통령은 올해 초 이미 러시아산 '스푸트니크 V' 코로나19 백신의 두 차례 접종을 마친 것으로 알려졌다.

페르난데스 대통령은 현재 방역절차에 따라 자가격리에 들어갔다. 다만 대통령 직무는 계속 수행하고 있다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr