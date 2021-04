[아시아경제 라영철 기자] 경기 구리시가 관내 택시승강장 내 불법 영업 행위 단속에 나섰다.

3일 시에 따르면 경기도 개인택시 운송사업 구리시조합과 합동으로 한양대학교 구리병원 앞, 돌다리 사거리, 구리시장 등의 관내 택시 승강장 단속을 한다.

주요 단속 대상은 ▲서울택시 등 사업 구역 외 영업 야간 지도 및 단속 ▲택시 승차대 주·정차 질서문란 계도 ▲마스크 착용 여부 점검 및 배부 등이다.

특히 택시승강장에 장시간 차량(5분 이상)을 세워두는 운전자를 계도하고, 관내 모범적인 택시 운수 종사자의 영업권 확보를 위한 지도·계도 차량은 연중 운영할 방침이다.

