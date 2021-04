[포토]정원오 성동구청장 AZ 백신 접종

[아시아경제 박종일 기자] 성동구 재난안전대책본부장인 정원오 성동구청장이 2일 성동구 보건소에서 백신을 접종했다.

이번 접종은 정부의 ‘코로나19 예방접종사업 지침’에 따라 지난 1일 시작된 만 75세 이상 어르신의 예방접종에 맞춰 백신에 대한 구민 접종 참여율을 높이고 구민안전을 지키기 위해 마련됐다.

정 구청장이 접종하는 백신은 아스트라제네카(AZ)이며 김경희 보건소장도 함께 접종했다.

정원오 성동구청장은 ”재난안전대책본부장으로서 코로나19로부터 구민의 안전을 위해 백신 접종을 하게 됐다“며 ”백신 접종으로 구민과 더욱 소통하며 장기화된 코로나19를 대비, 안전하고 안정적인 행정으로 구민들을 위해 더욱 노력하겠다“고 의지를 다졌다.

정 구청장은 지난 해 코로나19 감염증 발생에 대비, 즉각 재난안전대책본부를 구성, 24시간 비상근무 체제를 운영, 선별진료소, 생활지원센터에서부터 서울시 1호 지역접종센터 선정에 따라 백신예방접종센터를 운영 및 총괄·지휘하고 있다.

또 전국 최초 QR코드 기반의 모바일 전자명부, 자외선 공기살균기와 열화상카메라를 갖춘 성동형 스마트 쉼터를 도입, 구민의 안전한 생활 밀착행정에 최선을 다하고 있다.

