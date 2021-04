차 막았다고 경비원 때리고 침 뱉은 중국인 입주민, 집행유예로 석방

[아시아경제 허미담 기자] 아파트 출입구에서 지인 차량을 막았다며 경비원 2명을 폭행한 혐의로 구속기소된 중국 국적의 30대 입주민이 징역형의 집행유예를 선고받고 석방됐다.

인천지법 부천지원 형사1단독 정찬우 판사는 2일 폭행, 업무방해 등 혐의로 기소된 중국 국적의 아파트 입주민 A(35)씨에게 징역 1년에 집행유예 2년을 선고하고, 보호관찰을 받을 것을 명했다.

재판부는 "피고인은 술에 만취한 채 경비원들을 폭행하고 경비실을 손괴해 경비업무를 방해했다"며 "범행 당시 (경비원들에게) '돈을 얼마든지 줄 테니까 일어나라', '너는 뭐냐 너도 돈이 필요하냐' 등 인격을 무시하는 발언을 함부로 했다"고 밝혔다.

이어 "과거 벌금형을 2차례 선고받은 전력도 있어 다시 범행을 저지를 위험성이 있다"면서도 "자백하면서 반성하고 있고 피해자들과 합의한 점 등을 고려했다"고 양형 이유를 밝혔다.

앞서 검찰은 지난달 12일 열린 결심공판에서 "피고인은 피해자들과 합의했으나 인근 주민들이 아직 공포감을 느끼고 있다"며 징역 2년을 구형했다.

A씨는 지난 1월11일 오후 11시40분께 경기 김포시 장기동의 한 아파트 후문에서 경비원 B(60)씨와 C(58)씨에게 침을 뱉고 주먹을 휘둘러 폭행한 혐의 등으로 구속기소됐다.

A씨는 B씨의 복부를 주먹으로 여러 차례 폭행했고 이를 말리던 C씨의 얼굴도 때렸다. 또 그는 경비원들을 향해 욕설을 하면서 침을 뱉고 의자로 경비실 창문을 내려치는 등 난동을 부렸다. A씨의 폭행으로 B씨는 갈비뼈를 다쳤으며 C씨도 코뼈가 부러지는 골절상을 입었다.

사건 당시 술에 취해있던 A씨는 지인 차 조수석에 타고 아파트로 들어가기 위해 입주민 전용 출입구를 찾았다가 차량 미등록을 이유로 경비원들이 막아서자 이 같은 범행을 저지른 것으로 조사됐다.

한편 사건 발생 당시 A씨를 현행범으로 체포하지 않고 인근 호텔에 데려다준 경찰관 2명은 징계위원회에 회부돼 '불문경고' 처분을 받았다. 불문경고 처분 시 근무평정 불이익과 1년간 정부 표창 대상에서 제외된다.

