다음달 말일까지 2만원 즉시할인·2인 조식 도시락 제공

[아시아경제 기하영 기자]하나카드는 신라스테이와 함께 봄맞이 '스프링 세일 페스타'를 다음달 말일까지 진행한다고 2일 밝혔다.

신라스테이 홈페이지·애플리케이션(앱)·예약실을 통해 신라스테이 모든 지점의 객실 및 패키지를 하나카드로 예약 시 2만원 즉시 할인과 더불어 2인 조식 투고(TO-GO) 도시락을 제공한다.

참여 방법은 하나카드 1Q Pay앱에서 2만원 즉시 할인 및 2인 조식 TO-GO 도시락 쿠폰을 다운 받은 후 신라스테이 홈페이지·앱·예약실에서 객실 또는 패키지 예약을 진행한 뒤 신라스테이 현장에서 하나카드로 결제하면 혜택을 적용 받을 수 있다.

