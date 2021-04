진주시, 목욕탕발 지역감염 차단 '방역도우미' 151명 배치

"달 목욕 금지 등 강화 방역수칙 준수 기대"



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 최근 목욕장업에서의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 감염 예방 을 위해 관내 목욕탕에 151명의 '방역도우미'를 배치한다고 2일 밝혔다.

앞서 진주시는 지난달 15일부터 22일까지 목욕장업 방역도우미들을 모집했다. 이어 2일 2회에 걸쳐 직무교육을 실시하고 집합금지 행정명령이 발령된 목욕장업의 재개장 시기에 맞춰 규모별로 1~2명씩 방역도우미를 배치할 계획이다.

시는 이번 목욕장업 방역도우미 배치에 따라 달 목욕 금지와 1일 2회 이상 동일 목욕탕 이용금지, 방수마스크 착용 의무화 등 강화된 목욕장업 방역수칙이 잘 이행되도록 지도할 방침이다.

이번 방역도우미 배치는 취약계층과 코로나19로 실직이나 폐업을 경험한 시민 등 지역경제 침체로 생계지원이 필요한 시민에게는 새로운 일자리 창출 기회가 되고 있다고 진주시는 설명했다.

진주시 관계자는 "방역도우미가 배치되어 활동을 하더라도 목욕장 마다 의무적으로 설치된 출입구의 CCTV를 확인하고 방역수칙 이행 여부를 정밀 단속함으로써 목욕장 발 코로나19 지역감염 확산의 뿌리를 뽑을 수 있을 것"이라고 전했다.

