[아시아경제 이지은 기자] 대통령 직속 군사망사고진상규명위원회(규명위)가 천안함 폭침 사건에 대한 진상 조사에 나섰다가 철회한 가운데, 장병들이 청와대의 사과를 요구하는 것과 관련해 청와대가 "규명위 결정 과정에 청와대는 관여하지 않았다"고 밝혔다.

청와대 핵심 관계자는 2일 춘추관에서 기자들과 만나 "대통령은 서해수호의 날에 천안함 46용사에 대해서 '바다 위 저물지 않는 호국의 별'이라고 하시면서 천안함의 부활을 말씀하셨다"며 이같이 말했다.

이어 "실제로 해군의 신형 호위함의 이름을 '천안함'으로 결정했고, 당시 최원일 전(前) 함장과 생존 장병들께 위로와 함께 깊은 경의를 표했다"며 "정부는 보답을 한시도 잊은 적이 없다고도 하셨고, 그 말씀이 대통령의 진심"이라고 덧붙였다.

