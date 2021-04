"한미일 안보실장 첫 회의서 대북문제·반도체 논의"(종합)

[아시아경제 조유진 기자] 2일(현지시간) 조 바이든 행정부 출범 이후 처음 열리는 한미일 국가안보실장 회의는 대북정책 조율과 반도체 공급망 등이 주요 의제에 오를 것으로 보인다.

1일(현지시간) 미 행정부 고위 당국자는 메릴랜드주에서 열리는 한미일 국가안보실장 회의에서 반도체 분야에 대한 논의도 이뤄질 것이라고 말했다.

3자 회의에 앞서 이날 열린 사전 브리핑에서 이 당국자는 "핵심 주제인 북한 비핵화문제 외에 반도체를 포함한 기술 분야와 공급망, 바이오 기술이 논의될 예정"이라고 말했다.

또 "한미일 3국이 반도체 제조 기술의 열쇠를 쥐고 있는 만큼 이 공급망의 안전을 지키는 것의 중요함을 확인할 예정이다"라고 설명했다. 이는 한미일 간의 안보 차원의 협력 외에 경제 협력을 강화해 중국에 맞서 반도체 안보를 유지해야 한다는 입장을 내보인 것으로 풀이된다.

반도체는 미중 양국 패권 전쟁의 새로운 격전지로 떠오른 분야다. 바이든 행정부는 전날 피츠버그 연설을 통해 2조3000억달러 규모의 인프라 투자안 가운데 500억 달러를 미 반도체 산업 지원에 배정했다고 밝혔다.

미국은 이를 통해 자국 내 반도체 생산에 대한 인센티브와 연구개발(R&D)을 확대하고, 이 재원으로 국가반도체기술센터(NSTC) 설립을 추진한다는 계획이다.

이 당국자는 "3국은 반도체 제조 기술의 미래에 많은 키를 쥐고 있다"고 한 뒤 "우리는 이 민감한 공급망을 안전하게 유지하는 것의 중요성을 확인할 것"이라면서 다가올 규범과 표준 논의를 지켜내기 위해 협력할 것이라고 말했다.

이번 3자 회의는 바이든 행정부 출범 이후 한미일 3국의 고위급이 처음으로 한 곳에 모여 현안을 논의하는 자리다. 바이든 행정부가 지난 1월 출범 후 대북정책 수립의 마지막 검토를 진행하는 가운데 핵심 동맹인 한일 양국의 의견을 청취하고 조율하기 위해 마련됐다.

이날 미 국무부도 정례 브리핑을 통해 새로운 대북정책 수립 과정에서 3국의 공조를 강조하면서 한국과 일본 양국의 의견을 적극적으로 청취하겠다는 입장을 밝혔다.

네드 프라이스 국무부 대변인은 "비핵화가 대북정책의 중심에 있을 것"이라면서 "북한에 대한 모든 접근은 한국과 일본을 포함한 긴밀한 동맹들과 보조를 맞춰 이뤄질 것"이라고 말했다.

그는 지난달 미국은 한미, 미일 양국 간 긴밀한 양자 협력의 중요성을 강조했을 뿐만 아니라 긴밀한 3자 협력이 긴요하다는 것을 강조했다면서 이번 회담을 보게 돼 기쁘다고 말했다.

이번 3자 협의가 정책 검토 과정에서 일종의 최종 단계인지 아니면 더 많은 협의가 필요할 지에 대한 질문에는 "우리가 이전에 말했던 것을 넘어서고 싶지 않다"며 이는 "우리의 대북정책에 대한 검토가 결론에 도달하고 있다는 것"이라고 답했다.

그는 검토 과정 전반에 걸쳐 동맹국인 한국, 일본 뿐만 아니라 다른 파트너들과 협의했다면서 이번 협의는 이 검토가 마무리돼감에 따라 그 협의 과정의 반복이 될 것이라고 말했다. 다만 그는 그것에 대해 확고한 데드라인을 정하고 싶지는 않다고 덧붙였다.

이번 회담은 제이크 설리번 백악관 국가안보회의 보좌관과 서훈 청와대 국가안보실장과, 기타무라 시게루 일본 국가안보국장이 참석한다. 3자 회담 외에 한미, 한일 양자 회담도 열릴 예정이다.

