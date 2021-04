[아시아경제 박병희 기자] 미얀마 군부의 총격에 머리를 맞아 쓰러졌던 신한은행 미얀마 양곤 지점의 현지 직원이 2일 결국 숨졌다.

이 직원은 지난달 31일 오후 5시께 회사에서 제공하는 차를 타고 귀가하던 도중 머리에 총을 맞고 쓰러졌다. 당시 군경은 인근에서 차량을 대상으로 검문 중이었던 것으로 알려졌다.

해당 직원은 병원으로 옮겨져 1일 수술을 받았지만 끝내 깨어나지 못하고 2일 오전 숨을 거뒀다.

지난 2월1일 미얀마 쿠데타 사태 이후 현지에 진출한 국내 기업의 직원 중 희생자가 나온 것은 처음으로 알려졌다.

