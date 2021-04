U+ 알뜰모바일, 간편인증 '네이버 인증' 서비스 도입

기존 신용카드·공인인증서 대체

[아시아경제 차민영 기자] U+알뜰모바일은 업계 최초로 간편 인증 시스템인 ‘네이버 인증’ 서비스를 도입했다고 2일 밝혔다. 소비자는 본인 명의 신용카드나 유료 공동인증서 없이도 쉽게 이동통신서비스 가입을 할 수 있게 된다.

기존 온라인에서 이동통신서비스 가입 시 신용카드 또는 공동인증서를 통한 본인인증이 필수적이어서 고객 불편이 존재했다. 신용카드의 경우 학생, 취준생, 군인, 저신용자 등은 발급이 어렵고 공동인증서의 경우 복잡한 발급절차와 발급비용 문제 등 애로사항이 있었다.

U+알뜰모바일은 이 같은 불편함을 해소하기 위해 네이버 인증서 서비스 도입을 추진한다. 이제 클릭 몇 번으로 본인인증을 끝낼 수 있을 뿐만 아니라 네이버에 저장돼 있던 이름, 생년월일, 휴대폰 번호, 이메일주소 등 개인정보를 불러와 자동 입력이 가능하다. 요금제 선택 등 꼭 필요한 정보만 직접 입력하면 가입절차는 끝난다.

U+알뜰모바일은 고객 스스로 개통하는 ‘셀프 개통’ 서비스를 가장 먼저 도입하고 유심을 당일 배송받을 수 있는 ‘오늘 배송’ 서비스도 제공하는 등 비대면 서비스 강화 노력을 기울여왔다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr