김해시, 5일부터 개별공시지가 열람 및 의견제출 접수

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시가 개별공시지가 26만4068필지에 대해 5일부터 26일까지 지가 열람 및 의견제출을 접수한다.

이번에 열람하는 개별공시지가는 2021년도 1월 1일 기준으로 토지 지번별 ㎡당 가격이다. 토지소유자, 이해관계인의 의견이 있으면 시청 토지정보과, 장유출장소, 읍·면·동 행정복지센터에 비치된 의견서에 의견가격을 기재해 제출하면 된다.

열람은 시청 토지정보과, 장유출장소, 읍·면·동 행정복지센터, 시청 홈페이지, 경남 부동산정보조회 시스템에서 확인할 수 있다.

의견이 제출되면 토지 특성을 재조사하고 표준지의 가격이나 인근 토지와의 지가 균형 유지 여부 등을 재확인해 심의를 거친 후 처리결과를 의견제출인에게 개별통지 후, 5월 31일 결정·공시할 계획이다.

더욱 자세한 사항은 시청 토지정보과로 문의하면 된다.

이기영 토지정보과장은 "열람 기간은 토지 소유자들께서 2021년 개별지가를 열람하시고 의견을 제출하시면 적정 여부를 재검토하는 기간이다”라며 “개별공시지가의 적정하고 공정한 가격 결정을 위해 적극적인 관심을 부탁드린다“고 전했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr