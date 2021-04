美 ITC "SK이노 특허 소송 문제없다"…LG 제재요청 기각

[아시아경제 황윤주 기자] SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 244,500 전일대비 3,000 등락률 +1.24% 거래량 308,502 전일가 241,500 2021.04.02 09:21 장중(20분지연) 관련기사 SK이노베이션, 최근 5일 외국인 15만 8986주 순매도... 주가 24만 500원(+9.82%)제가 말씀드렸죠? 대기업간 빅딜 “삼성-LG” 관련 최대 수혜 株!!"SK이노, LG 특허침해 아니다"(종합) close 이 지난 2019년 미국 국제무역위원회(ITC)에 LG에너지솔루션(당시 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 826,000 전일대비 7,000 등락률 +0.85% 거래량 63,238 전일가 819,000 2021.04.02 09:21 장중(20분지연) 관련기사 外人 순매수에 코스피·코스닥 모두 순항3080대 머무르는 코스피…外人 홀로 매수세실적 장세 돌입 앞두고…불확실성 해소 확인 중인 韓증시 close )을 상대로 제기한 특허소송을 취소(제재)해 달라는 LG 측의 요청이 ITC에서 기각됐다. 이에 따라 SK측이 제기한 특허 소송도 ITC 조사를 받는다.

ITC는 2일 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 244,500 전일대비 3,000 등락률 +1.24% 거래량 308,502 전일가 241,500 2021.04.02 09:21 장중(20분지연) 관련기사 SK이노베이션, 최근 5일 외국인 15만 8986주 순매도... 주가 24만 500원(+9.82%)제가 말씀드렸죠? 대기업간 빅딜 “삼성-LG” 관련 최대 수혜 株!!"SK이노, LG 특허침해 아니다"(종합) close 이 LG에너지솔루션을 상대로 제기한 특허 소송을 제재해달라는 LG측의 요청을 기각했다.

이는 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 244,500 전일대비 3,000 등락률 +1.24% 거래량 308,502 전일가 241,500 2021.04.02 09:21 장중(20분지연) 관련기사 SK이노베이션, 최근 5일 외국인 15만 8986주 순매도... 주가 24만 500원(+9.82%)제가 말씀드렸죠? 대기업간 빅딜 “삼성-LG” 관련 최대 수혜 株!!"SK이노, LG 특허침해 아니다"(종합) close 은 양사가 ITC에서 벌인 영업비밀 침해 소송의 파생 사건이다. 2019년 9월 LG에너지솔루션이 자사의 특허를 침해했다고 ITC에 소송을 제기하자, LG측은 지난해 8월 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 244,500 전일대비 3,000 등락률 +1.24% 거래량 308,502 전일가 241,500 2021.04.02 09:21 장중(20분지연) 관련기사 SK이노베이션, 최근 5일 외국인 15만 8986주 순매도... 주가 24만 500원(+9.82%)제가 말씀드렸죠? 대기업간 빅딜 “삼성-LG” 관련 최대 수혜 株!!"SK이노, LG 특허침해 아니다"(종합) close 이 영업비밀 소송 당시 '문서 삭제'를 한 만큼 특허 소송을 취하해야 한다고 ITC에 요청했다.

ITC는 LG의 요청사항은 일방적인 주장에 불과하며, 특허 건과 관련해선 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 244,500 전일대비 3,000 등락률 +1.24% 거래량 308,502 전일가 241,500 2021.04.02 09:21 장중(20분지연) 관련기사 SK이노베이션, 최근 5일 외국인 15만 8986주 순매도... 주가 24만 500원(+9.82%)제가 말씀드렸죠? 대기업간 빅딜 “삼성-LG” 관련 최대 수혜 株!!"SK이노, LG 특허침해 아니다"(종합) close 측의 문서가 잘 보전돼 있다는 등의 근거로 LG의 요청을 기각했다.

SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 244,500 전일대비 3,000 등락률 +1.24% 거래량 308,502 전일가 241,500 2021.04.02 09:21 장중(20분지연) 관련기사 SK이노베이션, 최근 5일 외국인 15만 8986주 순매도... 주가 24만 500원(+9.82%)제가 말씀드렸죠? 대기업간 빅딜 “삼성-LG” 관련 최대 수혜 株!!"SK이노, LG 특허침해 아니다"(종합) close 이 제기한 소송 항목은 배터리 셀, 모듈, 관련 부품, 제조 공정 등으로 SK는 LG가 GM과 아우디, 재규어 전기차에 납품한 배터리에 대해 특허를 침해한 것으로 특정하고 금지명령과 구제조치, 손해배상을 요구했다.

ITC는 오는 7월 30일 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 244,500 전일대비 3,000 등락률 +1.24% 거래량 308,502 전일가 241,500 2021.04.02 09:21 장중(20분지연) 관련기사 SK이노베이션, 최근 5일 외국인 15만 8986주 순매도... 주가 24만 500원(+9.82%)제가 말씀드렸죠? 대기업간 빅딜 “삼성-LG” 관련 최대 수혜 株!!"SK이노, LG 특허침해 아니다"(종합) close 측이 제기한 특허 소송에 대한 예비 판결을 내릴 예정이다. 만약 LG의 특허 침해가 인정될 경우 LG 배터리 제품에 대한 미국내 수입금지 조치가 내려질 수 있다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr