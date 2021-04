[아시아경제 부애리 기자] 카카오가 카카오프렌즈 캐릭터 '어피치'를 활용한 숏폼 애니메이션 '피치파이브'를 선보인다.

카카오는 2일 "캐릭터 지식재산권(IP) 비즈니스의 글로벌 시장 확대를 위해 MZ세대(1980년대 초~2000년대 초 출생)에게 친숙한 숏폼 형식의 콘텐츠를 다양한 플랫폼에서 선보인다"고 밝혔다.

애니메이션은 어피치 공식 틱톡 계정과 라이언 공식 인스타그램에서 공개된다.

'피치파이브'는 '어피치', '러피치', '퍼피치' 캐릭터 조합을 부르는 이름으로 다양한 에피소드를 담았다.

카카오 관계자는 "캐릭터를 활용한 비즈니스는 오프라인 스토어 외에 캐릭터 IP를 활용한 다양한 콘텐츠를 기반으로 국내외, 특히 일본을 중심으로 하는 글로벌 시장 확대에 나설 것"이라고 밝혔다.

