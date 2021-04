HMM, 수출 중소기업 장기운송 지원

[아시아경제 이동우 기자] HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 27,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 29,000 2021.04.02 08:29 장시작전(20분지연) 관련기사 HMM 사명변경 1년, '체질개선' 성공…2022년 100만TEU 목표주가 상승 예상되는 AI추천 유망주 총정리 딱 오늘만 소개해드립니다 ‘역대급 급상승 종목’ close 이 코로나19로 어려움을 겪고 있는 중소기업의 수출화물 운송을 지원한다.

HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 27,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 29,000 2021.04.02 08:29 장시작전(20분지연) 관련기사 HMM 사명변경 1년, '체질개선' 성공…2022년 100만TEU 목표주가 상승 예상되는 AI추천 유망주 총정리 딱 오늘만 소개해드립니다 '역대급 급상승 종목' close 은 2일 중소벤처기업진흥공단과 '수출 중소기업 장기운송 지원을 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

이번 업무협약 체결로 HMM은 지난해 맺은 회차당 미주향 선복 350TEU를 포함해 구주향 50TEU의 선복을 추가로 확보해 중소기업에 우선 제공하기로 했다. 협력 기간은 올해 12월까지 확대되며 협의를 통한 기간 연장도 가능하다.

HMM과 중진공은 코로나19로 인한 중소기업의 수출 물류 애로 해소 및 정상화를 위해 해상운송 지원을 지속적으로 추진할 방침이다. 향후에도 중소기업을 위한 관련 정보제공, 사업 홍보, 지원사업 연계 및 공동 협력사업 개발 등을 위해 상호 노력한다는 구상이다.

앞서 HMM과 중진공은 지난해 11월부터 해상운송 지원사업을 한시적으로 추진해 미주향 항로에 대해 총 16회차, 총 5018TEU의 중소기업 수출화물 선적을 지원한 바 있다.

이날 HMM 본사 사옥에서 개최한 업무협약식에는 배재훈 HMM 대표이사를 비롯해, 김학도 중진공 이사장, 전재우 해양수산부 해운물류국장, 노용석 중소벤처기업부 글로벌성장정책관 등이 참석했다.

배 대표이사는 “원활한 해상 수출을 통한 국내 중소기업의 경쟁력 강화를 위해 지원할 것”이라며 “대표 국적선사로서 책임감을 갖고, 수출기업들의 화물이 차질없이 운송될 수 있도록 최선의 노력을 기울일 것”이라고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr