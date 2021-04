농협금융, 9개국 해외점포장과 화상회의 개최

손병환 회장 직접 주관…16개 해외 점포장과 소통의 시간

[아시아경제 성기호 기자]손병환 농협금융지주 회장이 그룹 산하 9개국 16개 해외점포장들과 격의 없는 소통의 시간을 가졌다.

2일 농협금융에 따르면 손 회장은 전날 중구 소재 본사에서 해외점포장 화상회의를 직접 주관했다. 이날 회의에서 손 회장은 코로나19 팬데믹 등 어려운 사업 환경에 위축되지 않고 이를 기회로 활용하는 능동적인 사업 추진을 주문하는 한편, 해외점포별 사업성과와 현안을 점검하고 격려했다.

특히 혼란이 가중되고 있는 미얀마 현지 상황을 확인하고 파견주재원과 현지직원의 안전을 최우선으로 하여 선제적으로 대응할 것을 당부했다.

농협금융은 2025년 글로벌사업 당기순이익 1600억원, 해외점포 13개국 28개 확보라는 중장기 경영목표를 추진하고 있다. NH농협은행과 NH투자증권은 해외 네트워크를 지속 확대 중이다. 농협은행은 중국 북경, 홍콩, 인도 노이다, 베트남 호치민, 호주 시드니 등 5개 거점에 지점 개설을 추진하고 있으며, 투자증권은 기존 해외법인의 사업모델 강화와 더불어 유럽 내 영업거점 확대를 검토 중이다.

해외 협동조합 등 파트너십을 통한 현지화 진출은 NH농협캐피탈이 앞장서고 있다. 농협캐피탈은 중국 공소그룹 및 인도 최대 협동조합인 인도비료협동조합(IFFCO)과의 합작법인에 인력을 파견하고 현지화 영업을 본격화하는 등 그룹형 글로벌 진출의 교두보 역할을 하고 있다.

손 회장은 “모두가 위기라고 말하는 이 시기에 도약의 기회를 포착, 이를 극복하는 전기로 삼아야 할 것”이라며, “글로벌사업이 향후 농협금융의 신성장 동력으로 확고히 자리매김할 수 있도록 글로벌 현장에서도 흔들림 없게 사업을 추진해달라”고 했다.

