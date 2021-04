삼성화재, 시니어 고객패널 도입 "고령 고객 서비스 개선"

[아시아경제 오현길 기자] 삼성화재 삼성화재 000810 | 코스피 증권정보 현재가 189,000 전일대비 1,000 등락률 -0.53% 거래량 82,296 전일가 190,000 2021.04.01 15:30 장중(20분지연) 관련기사 코로나19에도 선방…삼성 보험사들, 中사업 '체면치레'했다(종합)자동차보험 시장 20조 육박…대형 4개사 85% 독식코로나19에도 선방…삼성 보험사들, 中사업 '체면치레'했다 close 는 손해보험업계 최초로 만 60세 이상 '시니어 고객패널' 제도를 도입했다고 2일 밝혔다.

삼성화재 장기보험에 가입 중인 이들은 2개월 간 보험금 청구, 보험료 납입, 다이렉트 보험 가입 등 업무를 체험하고 회사에 개선 의견을 전달할 계획이다.

삼성화재는 고령층 콜센터 간편 ARS 제공, 유병자 간편심사보험 등 고령 고객을 위한 다양한 서비스와 상품을 제공하고 있다. 추가적으로 시니어 고객패널의 목소리를 듣고 업무 개선의 밑거름으로 쓸 계획이다.

또 작년 9월부터 금융소비자보호법 도입 실무팀을 가동, 법 적용에 따른 부문별 과제를 사전에 발굴하고 개선을 진행해왔다. 1월부터는 온라인, 사내 방송 등을 활용해 임직원 및 판매조직 교육에도 힘을 쏟고 있다.

최성연 삼성화재 소비자정책팀장은 "디지털화가 급속도로 진행되면서 금융거래에 어려움을 겪는 시니어 고객층이 늘어나고 있다"며 "금소법 시대를 맞아 삼성화재는 소비자 편의를 실질적으로 개선할 수 있는 방법들을 더 연구해나갈 것"이라고 밝혔다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr