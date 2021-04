"흰 개가 창밖 난간에 위험하게 서 있어요" 신고…경찰, 학대 여부 조사

[아시아경제 김봉주 기자] 청주의 한 건물 꼭대기 층 난간 밖에 개가 위태롭게 서 있다 구조된 사실이 알려지면서 동물 학대 논란이 일고 있다.

1일 경찰 등에 따르면 지난 29일 낮 3시15분께 청주시 흥덕구 가경동 4층짜리 빌라에서 하얀 개가 꼭대기 층 창밖 난간에 위험하게 서 있다는 신고가 접수됐다.

개는 현장에 출동한 경찰에 무사히 구조됐다.

40대 견주는 "개를 왜 난간 밖에 방치해 뒀냐"는 경찰에 질문에 아무 대답을 하지 않은 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 "문이 열려 개가 나갔는지, 아니면 견주가 내보낸 것인지 조사하고 있다"고 밝혔다.

이후 온라인의 한 커뮤니티에 개가 빌라 난간에 서 있는 사진 2장이 올라오면서 논란이 불거졌다.

사진을 올린 게시자는 "젊은 주인이 술 먹고 자는데 강아지가 귀찮게 해 밖으로 내보냈다"라고 적었다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr