속보[아시아경제 임주형 기자] 일본 정부는 1일 코로나19가 급속히 확산하는 오사카·효고·미야기에 '만연 방지 등 중점조치'를 오는 5일부터 한 달 동안 적용하기로 했다.

일본 정부는 국민 생활에 큰 불편을 초래하는 긴급사태 발령 전, 코로나19 확산 방지를 위한 집중적 조처를 할 수 있도록 '만연 방지 등 중점조치' 단계를 지난 2월 새로 설정한 바 있다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr