남원시, 4일까지 전국 옻칠 목공예대전 작품 접수

[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 전북 남원시는 ‘제24회 남원시 전국 옻칠 목공예대전’을 빛낼 작품을 2일부터 4일까지 접수한다고 1일 밝혔다.

희망자는 남원시 홈페이지 고시/공고란에서 원서를 내려받아 작품과 함께 남원시청 강당 또는 남원시 서울사무소에 접수하면 된다.

올해로 24회를 맞이한 전국 옻칠 목공예대전은 우수한 목공예 작품과 작가를 발굴하고, 시상을 통해 공예인들의 사기진작을 도모하기 위해 매년 개최되고 있는 공모전이다.

나무를 재료로 한 작품을 대상으로 2개 부문(옻칠목공예, 갈이)으로 나뉘어 접수를 하게 되며, 이 중 총 37점을 선정해 국무총리상(대상) 등과 함께 총 1억2000만 원의 시상금을 지급하게 된다.

접수를 마친 후 오는 7일부터 작품심사, 대국민 공개(의견 수렴), 현장 실사 절차를 거쳐 14일 최종 결과를 남원시청 홈페이지에 게시할 예정이다.

김재연 일자리경제과장은 “전국 최고의 본 대전을 통해 옻칠 목공예산업을 이끌어 갈 우수한 인재들을 발굴하고, 신진작가들이 작품을 인정받는 계기가 됐으면 한다”고 말했다.

호남취재본부 박노식 기자 sd2481@asiae.co.kr