기아, 3월 총 25만1362대 판매…전년 대비 8.2%↑

[아시아경제 유제훈 기자] 기아는 지난 3월 국내 및 해외시장에서 전년 대비 8.6% 늘어난 25만1362대를 판매했다고 1일 밝혔다.

기아에 따르면 3월 국내 판매량은 전년 동월과 동일한 수준의 5만1011대를 판매했다. 차종 별로 가장 많이 판매된 모델은 카니발(9520대)로 7개월 연속 월간 판매량 1위를 지켰다.

승용모델은 K5 6882대, 모닝 3480대, 레이 2967대 등 모두 1만8388대가 판매됐다. 카니발을 포함한 레저용차량(RV) 모델은 쏘렌도 8357대, 셀토스 3648대 등 총 2만4988대 였다. 상용모델은 봉고3 7491대 등 총 7635대가 판매됐다.

해외판매량은 전년 동월 대비 11.0% 증가한 20만351대를 기록했다. 차종별론 스포티지가 2만8718대 판매되며 해외 최다 판매 모델이 됐고, 셀토스(2만4685대), 리오(2만1584대) 등이 뒤를 이었다.

기아 관계자는 "코로나19로 경영 불확실성이 커진 상황이지만 전용 전기차 EV6, K8 및 5세대 스포티지 등 경쟁력 있는 신형 볼륨 차량을 앞세워 신성장동력으로의 대전환을 이루겠다"고 전했다.

