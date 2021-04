지난해 호실적 中SMIC "올해도 반도체 대란 수혜 기대"

[아시아경제 조유진 기자] 중국 최대 반도체 위탁생산(파운드리) 업체인 SMIC가 지난해 코로나19 여파로 인한 수요 증가로 호실적을 기록했다.

SMIC가 31일 공개한 연간보고서에 따르면 지난해 순이익이 전년 대비 141.5% 늘어난 43억3200만위안(약 7440억원)을 기록했다. 같은 기간 매출은 전년 대비 24.8% 증가한 274억7100만위안을 기록했다.

중국 유일의 파운드리 업체인 SMIC의 파운드리 사업 매출은 스마트폰용 반도체 수요 증가로 전년 대비 20% 늘었다.

미 CNBC는 SMIC가 올해 미국 제재 영향에서 벗어나 반도체 대란의 수혜를 입을 것으로 내다봤다.

CNBC는 "코로나19로 인한 봉쇄로 가전제품에 대한 수요가 급증하면서 파운드리 업체의 수혜가 예상된다"며 이 같이 전망했다.

CNBC는 자동차를 비롯한 모든 산업에 최첨단 칩이 필요한 것은 아니라면서 중국 SMIC와 같은 파운드리 업체들이 반도체 수급난의 반사 이익을 누릴 수 있을 것으로 내다봤다.

미국 정부의 제재로 세계 1∼2위 파운드리 업체인 대만 TSMC가 작년부터 중국 최대 통신장비업체이자 스마트폰 제조업체인 화웨이와의 거래를 끊으면서 SMIC의 중국 내 전략적 위상은 더욱 높아졌다.

SMIC는 중국 정부로부터 대규모의 파격적인 세제 헤택도 받고 있다. SMIC는 지난달 중국의 기술 허브인 선전시에 새로운 반도체 공장을 세우기로 했다. 신규 공장은 선전시 정부와 합작 형태로 자본금 23억5000만달러(약 2조6000억원)이 투입된다.

