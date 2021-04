인사혁신처 "재산등록 공직자 확대 실행방안 논의"

관계부처 감사담당관 회의…"재산등록 사전 예방적 관리 강화로 국민신뢰 회복"

[아시아경제 류정민 기자] 인사혁신처는 1일 정부세종청사에서 관계부처 감사담당관 회의를 열고 재산등록 공직자 확대 관련 실행방안을 논의했다.

인사혁신처는 지난 3월29일 정부 합동으로 발표한 '부동산 투기근절 및 재발방지 대책'과 관련해 구체적인 재산등록 확대범위 등은 관계부처와 협의해 확정할 예정이라고 밝혔다.

인사혁신처는 "여성경제인협회, 한국잡지협회 등 협회와 사회복지단체 등 공직유관단체, 환경미화·시설관리 등 공무직에 대해서는 적용이 제외된다"면서 "관계부처와 함께 재산등록방법 등 전 공직자 재산등록제 시행을 위한 구체적 가이드라인도 마련하기로 했다"고 설명했다.

김우호 인사혁신처장은 "대책이 실효성 있게 작동할 수 있도록 관계부처와 함께 구체적 실행방안을 만들 예정"이라며 "재산등록을 통한 사전 예방적 관리 강화로 공직에 대한 국민신뢰 회복을 위해 노력하겠다"고 말했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr