[아시아경제 이선애 기자] 와이엠씨는 삼성물산과 173억3800만원 규모의 액정표시장치(LCD) 제조설비 해체 계약을 체결했다고 1일 공시했다. 이는 지난해 연결 매출액의 11.89%에 해당한다.

