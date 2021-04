르노삼성, 3월 8572대 판매…전년 대비 43%↓

전월 대비론 내수 46% 증가

[아시아경제 유제훈 기자] 르노삼성자동차는 지난 3월 총 8572대를 판매했다고 1일 밝혔다. 이는 전년 동월 대비 43.2% 감소한 수치다.

르노삼성에 따르면 지난 3월 내수 판매실적은 5695대로 전년 대비론 52.6% 줄었지만 전월(2월) 대비론 46.0% 증가했다.

차종별론 중형 스포츠유틸리티차량(SUV)인 QM6가 전월 대비 56% 증가한 3313대 판매돼 내수실적을 견인했다. 특히 국내 유일 LPG SUV인 QM6 LPe 모델은 전체 QM6 판매량의 61%인 2008대로 집계됐다.

르노삼성은 "친환경 소비를 선호하는 고객의 구매트랜드도 함께 반영된 것으로 해석된다"면서 "아웃도어 시즌에 맞춰 가솔린, LPG, 디젤 등 모든 파워트레인 라인업을 갖춘 QM6가 소비자로부터 폭 넓은 선택을 받을 것으로 기대된다"고 전했다.

준중형 SUV인 XM3은 전월 대비 34.4% 늘어난 1688대 판매됐고, 중형 세단인 SM6은 지난달 대비 76.4% 늘어난 321대가 판매됐다. SM6 판매량 중 52%는 르노그룹과 다임러가 공동개발한 신형 4기통 1.3터보 직분사 가솔린 엔진 탑재 모델인 TCe260이었다.

전기차 르노 조에도 전월 대비 117% 늘어난 102대가 판매됐다. 이외 르노 브랜드 모델은 트위지 53대, 캡처 162대, 마스터 56대가 판매됐다.

수출실적은 전년 대비 6.8% 감소한 2877대였다. 차종별론 QM6(수출명 콜레오스) 1343대, XM3 1320대, 트위지 214대였다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr