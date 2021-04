홍콩 민주인사 7명, 불법집회 가담 혐의로 유죄

[아시아경제 조현의 기자] 홍콩 반중 매체의 사주 등 범민주 진영을 대표하는 인물 7명이 2019년 불법 집회 조직과 가담 혐의로 유죄 판결을 받았다.

BBC, 가디언 등에 따르면 홍콩 웨스트카오룽 법원은 1일 빈과일보의 사주 지미 라이와 범민주 진영 정치인 6명에 대해 유죄 판결을 내렸다.

이들은 2019년 8월 18일 범죄인 송환법에 반대하며 170만 명이 빅토리아 파크에 모인 집회를 조직하고 참여한 혐의를 받는다.

홍콩 최대 야당인 민주당을 창당해 '민주파의 대부'로 불리는 마틴 리와 앨버트 호(70) 전 민주당 주석, 공민당의 마가렛 응 전 입법회 의원, 사회민주연선의 렁쿽훙 주석 등 주요 야권 인사들이 포함됐다.

지미 라이는 사기 혐의와 홍콩 국가보안법(홍콩보안법) 위반 혐의로 기소돼 수감 중인 상태다.

매년 홍콩에서 톈안먼 시위 기념 집회를 개최해 온 홍콩시민지원애국민주운동연합회의 리척얀 주석도 유죄 판결을 받았다.

그는 이날 법정에 들어가기에 앞서 "홍콩의 상황이 매우 어려운 시기에 정치적 보복이 가해졌다"며 "그러나 우리 앞에 무엇이 놓여있든 우리는 계속해서 전진해나갈 것"이라고 말했다.

불법 집회 가담 혐의는 최대 징역 10년에 처해질 수 있다. 선고는 추후에 내려진다.

서방국가들은 홍콩 정부가 이들을 기소한 데 대해 강도 높게 비난했다고 BBC가 전했다. 토니 블링컨 미국 국무장관은 "홍콩 사람들의 권리와 자유를 심각하게 침해할 뿐만 아니라 사법 독립과 학문·보도의 자유를 탄압하는 것"이라고 말했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr