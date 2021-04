르노삼성, 4월 프로모션 진행…'SM6·QM6 최대 180만원 할인'

의료 업계 종사자 등에 구매 혜택도 제공

[아시아경제 이기민 기자] 르노삼성자동차가 봄맞이 특별 프로모션을 한 달 더 연장해 4월 한 달 동안 진행한다고 1일 밝혔다.

르노삼성차는 봄을 맞이해 새로운 출발을 이룬 고객 및 의료 업계 종사자들에게 SM6, QM6, 르노 캡처 구매 시 30만원의 추가 할인 혜택을 제공하는 '응원합니다, 감사합니다' 특별 프로모션을 진행한다.

새로운 출발 혜택은 구매 고객 본인 또는 가족들이 유치원, 초·중·고교, 대학(원)을 올해 입학했거나, 2020년 7월 이후 입사, 개업, 혼인, 출생 등을 신고했거나 신규 운전면허를 취득했을 경우 받을 수 있다. 단 가족 범위는 구매 고객 본인의 부모, 배우자, 배우자의 부모, 자녀, 자녀의 배우자에 한한다.

특히 이번 특별 프로모션 대상에는 코로나19 장기화로 고생하는 의료진에 대한 감사의 마음을 담아 의료 업계 종사자가 추가됐다. 의사와 약사, 한의사와 수의사를 비롯해 병원, 의원, 보건소, 한의원, 동물병원, 요양병원, 요양원, 제약사, 의료기기업체 등의 근무자가 포함된다. 다만 새로운 출발 혜택과 중복되지는 않는다.

더 뉴 SM6는 2020년 8월 이전 생산 차량을 현금으로 구매 시 100만원 할인 혜택이 제공되고, 할부 구매 시에는 36개월 무이자 또는 72개월 1.9%의 저금리 상품을 이용할 수 있다. 할부 원금과 기간을 편의에 따라 조절할 수 있는 '마이 웨이(My Way)' 무이자 할부 프로그램도 72개월까지 늘릴 수 있다. 또한 더 뉴 SM6 모든 차종에 대해 옵션, 용품, 보증연장 비용 50만원을 지원한다. 이에 따라 더 뉴 SM6를 4월에 구매하면 최대 180만원의 혜택을 받을 수 있다.

중형 스포츠유틸리티차량(SUV) 뉴 QM6는 최저 1%대 할부 이율로 구매 가능하다. 여기에 가솔린 모델인 뉴 QM6 GDe 구매 고객에게는 150만원 상당의 옵션, 용품, 보증연장 구입비를 지원한다. LPG모델인 뉴 QM6 LPe 구매 시에는 50만원 상당의 구입비가 지원된다.

자동차전문기자협회 선정 2021년 '올해의 소형 SUV'와 '올해의 디자인' 2관왕의 영예를 안은 XM3는 옵션, 용품, 보증연장 구매 시 XM3 TCe 260은 50만원, 1.6 GTe는 20만원 한도 내에서 구입비를 지원 받을 수 있다. XM3를 할부 구매할 경우 최대 36개월 2.9% 이자율 또는 최대 72개월 3.9% 이자율 중 선택할 수 있다.

중형 상용차 르노 마스터(MASTER)는 15인승 버스 구매 시 최대 185만원 상당의 혜택이 지원된다. 85만원 상당의 스마트커넥트II 및 후방 카메라 용품 지원과 함께 최대 100만원 상당의 1년 보험료가 함께 지원된다.

르노 조에(ZOE)는 할부 구매 시 50만원상당의 선불 충전카드가 제공된다. 현금 구매의 경우는 20만원 상당의 선불 충전카드가 제공되며, 할부와 현금 구매 모두 공무원, 교직원, 공공기관 임직원 고객에게는 50만원의 특별 할인 혜택을 추가로 지원한다.

초소형 전기차 르노 트위지는 현금 구매 시 50만원의 할인 혜택이 제공되며, 할부 구매 시 최대 60개월 무이자 프로그램을 이용할 수 있다.

