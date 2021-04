독거노인 배선 정리·장판 교체·도배…롯데건설 봉사단 재능기부

롯데건설은 '샤롯데 봉사단'이 오산시 초평동 행정복지센터와 연계해 활동이 어려운 독거노인 가정을 대상으로 주거환경개선 봉사활동을 진행했다고 1일 밝혔다.

취약계층이 안전하고 깨끗한 주거환경에서 거주할 수 있도록 전기배선 공사 및 도배, 장판 교체, 가구 기증, 가옥 내·외부 보수, 주거공간 정리 등 건설업 특성을 살린 재능기부 봉사활동으로, 인재개발원 오산캠퍼스 리빌딩 현장 임직원들이 참여했다.

롯데건설 관계자는 "앞으로도 '시설개선 사회공헌'을 테마로 건설업 특성을 살린 주거환경개선 봉사활동을 더욱 활발히 이어 나갈 것"이라고 말했다.

한편 샤롯데 봉사단은 2011년 18개의 봉사팀으로 시작해, 2021년 4월 기준 83개의 봉사단으로 늘었다. 각 봉사팀은 자율적으로 어려운 이웃을 방문해 도배, 장판 교체는 물론 보일러 교체, 누수 보수 등 건설업에 맞춘 재능기부를 하고 있다. 또한 사회복지시설이나 어려운 이웃을 방문해 무료급식, 체험학습, 문화 활동 지원 등의 활동을 하고 있다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr