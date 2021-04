[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 한국수력원자력㈜ 한울원자력본부(본부장 박범수)는 지난 3월22일 터빈 정지됐던 한울1호기(가압경수로형, 95만㎾급)가 31일 오전 5시께 100% 출력에 도달했다고 1일 전했다.

원자로가 정지됐던 한울2호기(〃)는 같은 달 30일 오후 8시55분에 발전 재개된 뒤 4월1일 오전 5시20분에 100% 출력에 도달했다.

한울 1·2호기는 지난달 22일 새벽 2시께 취수구에 해양생물(살파)이 다량 유입되면서 발전정지된 바 있다. 이에 따라 한울본부는 정지기간 동안 해양생물을 제거하고 발전소 정상운전을 위한 조치를 완료했다.

