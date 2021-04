[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 4월 한 달 간 수원 경기도청 남부청사 등에 세월호 기(旗)를 게양한다.

경기도는 이달 1일부터 30일까지 수원 남부청사, 의정부 북부청사, 15개 직속기관 및 사업소에 세월호 7주기를 추모하기 위해 세월호 기를 게양한다고 밝혔다.

현행 국기게양대 게양은 국기와 도(道)기의 경우 상시 게양이다. 또 세월호 등 각종 추모일, 행사 시에는 해당 월에 관련 기를 게양할 수 있도록 하고 있다.

아울러 도내 우수 인증기업 중 특별한 공적이 있을 경우 기업의 회사 기 게양이 가능하다.

도는 지난해에도 4월 한달 간 세월호기를 게양했다.

