한국철강협회, 모듈러 건축 전문서적 출간

[아시아경제 황윤주 기자] 한국철강협회 강구조센터 산하 모듈러건축위원회가 모듈러 건축의 전반적인 이론과 실무경험을 담은 모듈러 건축의 교과서를 내놓았다.

한국철강협회는 모듈러건축이 기술자료 및 설계 경험자 부족 등의 이유로 시장 확대에 어려움을 겪는 애로점을 해소하고자'모듈러 건축의 이해-모듈러 건축의 설계, 제작 및 시공가이드'를 출간했다고 31일 밝혔다.

'모듈러 건축의 이해'는 총 23개 주제로 구성됐다. 세부적으로 ▲모듈러 건축 제도 및 발주시스템 ▲국내 모듈러 건축 사업 모델과 개발 방향 등 모듈러 관련 제도에 관한 내용 ▲모듈러 건축의 시공 ▲모듈러 건축의 단열, 차음, 내화 등 모듈러건축 전과정에 걸친 기술에 관한 내용으로 16개 챕터를 구성했다.

집필을 주도한 아주대학교 조봉호 교수(모듈러건축위원회 자문위원장)는 "앞으로 본 교재를 모듈러 건축 관련 전문가 양성에 적극 활용하겠다"고 밝혔다. 실제 조 교수는 본 교재를 작년부터 신설해 강의중인 모듈러 건축 수업의 교재로도 활용할 계획이다.

협회는 본 서적이 모듈러 건축에 대한 제도 및 정책뿐 아니라 설계, 제작 및 시공까지 전 과정에 대한 기술적 내용까지 담은 첫 번째 책자라는 점에서 국내 모듈러 건축 교육 서적의 바이블이 될 것으로 기대하고 있다.

한편 한국철강협회 강구조센터는 지난 2019년 7월 '모듈러건축위원회'를 신설하고 제도/기준 개선부터 기술·교육·홍보 등의 지원을 통해 국내 모듈러 공법의 시장경쟁력을 향상시키고, 모듈러 건축의 활성화를 위해 노력하고 있다.

모듈러건축의 이해 책자는 전국 온오프라인 서점을 통해 구매할 수 있다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr