5G폰 출시 2주년 맞은 삼성 "중고폰 최대 15만원 추가 보상"

[아시아경제 조슬기나 기자] 삼성전자는 국내 최초 5G 스마트폰 출시 2주년을 기념해 5월 31일까지 '중고폰 추가 보상 프로그램'을 운영한다고 밝혔다.

1일 삼성전자에 따르면 이날부터 갤럭시S21 시리즈와 폴더블폰 갤럭시Z폴드2·갤럭시Z플립 5G를 구매하고 기존 폰을 반납하면 중고 시세에서 최대 15만원까지 추가로 보상해준다.

반납 시 추가 보상을 받을 수 있는 스마트폰은 2019년 5G 상용화 시점에 나온 삼성·LG 스마트폰으로, 갤럭시S10 5G, 갤럭시S10e, 갤럭시S10, 갤럭시S10 플러스와 LG V50 씽큐 등이다.

삼성전자 홈페이지나 갤럭시 캠퍼스 스토어, 이동통신 3사 온·오프라인 매장, 삼성 디지털프라자, 하이마트 등에서 제품을 구매한 경우 혜택을 받을 수 있다. 구매한 제품을 배송받은 후 기존 제품을 전국 디지털프라자, 대형마트 등에 설치된 민팃 ATM을 통해 반납하면 된다. 자세한 내용은 삼성전자 홈페이지에서 확인할 수 있다.

삼성전자는 2019년 5월 3일 갤럭시S10 5G를 시작으로 2년 동안 총 18종의 5G 스마트폰을 국내에 출시했다.

