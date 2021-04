JB금융, 해외사업 총괄에 임용택 부회장 선임

[아시아경제 김효진 기자] JB금융그룹은 해외 사업 부문 역량을 강화하기 위해 임용택(사진) 전북은행장을 1일자로 금융지주 해외사업본부(신설) 총괄 부회장으로 선임했다고 밝혔다.

JB금융은 임 부회장이 2016년 전북은행의 캄보디아 ‘프놈펜상업은행(PPCBank)’ 인수와 통합·관리를 지휘했던 만큼 향후 그룹의 해외사업 확장 과정에서 중추적 역할을 하게 될 것으로 기대하고 있다.

JB금융은 2014년 지주 출범 이후 해외진출의 1차 거점으로 동남아를 선정했고, 2016년 캄보디아 프놈펜상업은행을 인수해 전북은행 자회사로 편입했다. 또한 같은 해 JB우리캐피탈 자회사로 미얀마 마이크로파이낸스 현지법인을 설립했다.

김기홍 회장 취임 이후 JB금융은 2019년 말 베트남 증권사 모건스탠리 게이트웨이 증권회사(MSGS)를 인수해 광주은행 자회사로 편입(JB Securities Vietnam으로 사명 변경)하는 한편, 그룹의 질적 성장을 핵심 방향으로 설정하고 수익성 제고에 전력을 집중해 왔다.

한편 김 회장 취임 직전인 2018년 3210억이었던 JB금융그룹 당기순이익(연결기준) 은 2020년 3908억으로 21.7% 성장했다. 그룹 총자산은 2018년 말 46조 7798억원에서 2020년 말 53조 3755억원으로 14.1% 증가했다.

지난해 말 보통주자본비율(CET1)은 10.05%로 지방은행 지주사 중 유일하게 10%를 상회하고 있으며, 올해 하반기 내부등급법 승인을 받게 될 경우 CET1 비율은 약 11%까지 오를 것으로 내다보고 있다.

JB금융의 해외사업 확장은 이러한 성장세에 맞물리는 전략이다. JB금융은 앞으로 해외 및 국내시장에서 본격적인 인수합병(M&A)을 추진할 것으로 예상된다. 그룹의 질적 성장에 실질적으로 도움되는 기회를 더욱 적극적으로 발굴해 나가는 과정에서 임 부회장이 핵심적 역할을 수행할 예정이다.

JB금융은 현재 진출해 있는 캄보디아·미얀마·베트남 지역에서의 사업을 심화시키고 있으며 아직 진출하지 않은 동남아시아 다른 시장에서도 새로운 사업 기회를 모색할 계획이다.

