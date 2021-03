보험사 기업대출, 지난해 가계대출 추월…"5년새 2배"

자산운용 수익률 제고 위해 대체투자 늘린 영향

[아시아경제 기하영 기자]지난해 보험사들이 대체투자를 늘리면서 기업대출 규모가 가계대출 규모를 넘어섰다.

1일 보험업계에 따르면 지난해 말 기준 보험사 대출 잔액은 전년 대비 18조3000억원(7.8%) 늘어난 253조원으로 집계됐다. 기업대출은 129조7000억원으로 1년 만에 16조3000억원(14.4%) 증가했다. 가계대출도 123조1000억원으로 2조원가량 늘었다.

보험사 기업대출은 2015년 말까지만 해도 약 65조원에 불과해 가계대출의 65.7% 수준에 그쳤지만 최근 빠르게 증가해 지난해 가계대출을 앞질렀다. 특히 중소기업 대출은 2015년 말 39조6000억원에서 지난해 말 82조4000억원으로 108.1% 증가했다.

기업대출 증가는 보험업계가 부동산 프로젝트파이낸싱(PF), 인프라 건설, 대체 에너지 등에 대한 투자를 꾸준히 확대한 결과로 풀이된다. 지난해 부동산 PF 대출만 6조원가량 늘어났을 것으로 추산된다. 저금리, 저성장 상황에서 보험사들이 자산운용 수익률을 제고하기 위해 대체투자를 늘린 것이다.

가계대출 중 보험계약대출(약관대출)과 신용대출 잔액은 코로나19에 따른 경기 부진에도 1년 전보다 줄었다. 다만 주택담보대출은 3조원 넘게 늘어난 47조2000억원을 기록했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr