이마트, 완도산 활 전복 40% 할인 판매…소비촉진 나선다

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트는 오는 7일까지 해양수산부와 손잡고 신세계포인트 회원을 대상으로 국산 ‘한가득 활 전복’을 40% 할인해 판매한다고 1일 밝혔다.

이마트는 한 달 간의 사전기획을 통해 전복 대표산지 완도에서 총 40톤의 물량을 공수했다. 또한 하남, 거제 등지에 있는 계류장을 활용해 완도에서 출고된 지 하루 만에 이마트 점포에서 싱싱한 활 전복을 구매할 수 있는 물류체계를 구축했다.

이마트가 이처럼 대대적 전복 할인행사에 나서는 것은 전북 소비촉진을 통해 생산 증가, 소비 부진, 수출 감소 등 삼중고를 겪고 있는 전복 어가를 돕기 위해서다. 한국해양수산개발원 수산업관측센터 자료에 따르면 올해 2월 전복 산지가격은 5년 내 최저치를 기록했다. 지난해 동월과 비교해도 시세가 1년 사이 14~20% 가량 하락했다. 특히 코로나19로 외식산업이 큰 타격을 입으면서 수요가 크게 감소했다.

이마트 관계자는 “코로나19로 인한 사회적 거리두기가 장기화되며 전복·장어 등 고가 수산물을 중심으로 소비 부진 및 시세 하락이 두드러지게 나타나고 있다“며 “생산자들에게 판로를 제공하는 한편 고객들에게도 풍성한 혜택을 드릴 수 있도록 이와 같은 행사를 지속적으로 기획해 진행할 예정”이라고 말했다.

