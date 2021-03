[아시아경제 이선애 기자] [e공시 눈에 띄네] 코스닥-25일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆NEW=200억 원 규모 전환사채권 발행결정

◆펩트론=표적항암 항체치료제 후보물질 기술이전 계약

◆스타모빌리티=상장폐지 사유 발생, 상장적격성 실질심사 사유 추가

◆로체시스템즈=벤딩로봇 특허권 취득

◆코디엠=1주당 액면금액 100원 보통주 10주를 동일 액면금액 보통주 1주로 무상병합

◆특수건설=정관일부 변경의 건 정족수 부족으로 부결

◆모베이스전자=기존 대표이사의 사임에 따른 김상영, 이광윤 각자 대표이사 선임

