중국, 美 인권보고서에 "내정간섭 멈춰야"

[아시아경제 조현의 기자] 중국은 신장과 홍콩 지역 인권 문제를 지적한 미국의 국가별 인권보고서에 대해 "내정간섭"이라며 강하게 반발했다.

화춘잉 중국 외교부 대변인은 31일 정례브리핑에서 "미국은 중국의 인권 문제를 지적할 자격이 없다"며 "미국 정치인은 '트루먼쇼'에서 깨어나야 한다"고 주장했다.

트루먼쇼는 블랙 코미디 영화로 완벽한 삶을 사는 줄 알았던 주인공이 사실은 완벽히 꾸며지고 통제된 가짜 삶을 살고 있었다는 얘기다.

화 대변인은 "미국은 자유 지수와 법치 순위에서 모두 홍콩에 뒤지고 인종 차별과 경찰 폭력이 곳곳에서 발생하며 총기사건은 사상 최대를 기록한 나라"라며 "이른바 인권이라는 명목으로 횡설수설하지만 실제로는 어울리지도 않는 일"이라고 했다.

이어 "반중 세력의 거짓말을 바탕으로 신장에서 제노사이드가 존재한다는 주장은 중국 국민에 대한 모욕이자 국제관계의 기본 규칙을 유린한 것"이라며 "중국의 소수민족 정책은 미국보다 훨씬 좋고 공정하다"고 말했다.

화 대변인은 "어떠한 국가나 개인도 다른 나라가 인종 범죄를 저질렀다고 말할 자격이 없다"며 "국제관계에서 어느 나라도 이 죄명을 함부로 말해서는 안 된다"고 강조했다.

국가보안법 제정과 선거제 개편 등 홍콩 문제에 대해서도 "일국양제의 안정적인 발전을 확보하고 홍콩의 장기적인 안정을 유지하기 위한 제도적 장치"라며 "홍콩 시민의 생활은 더욱 행복해지고 발전 전망도 더욱 밝아질 것"이라고 했다.

화 대변인은 신장과 홍콩 문제는 중국의 내정이라는 점을 분명히 한 뒤 "미국은 자국의 일을 잘 관리하는 동시에 국제법과 국제관계의 기본 규칙을 지켜야 한다"며 "어떠한 방식으로도 중국의 내정에 관여하는 것을 중단하라"고 촉구했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr