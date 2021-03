[아시아경제 박지환 기자] KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 28,250 전일대비 450 등락률 +1.62% 거래량 1,354,840 전일가 27,800 2021.03.31 15:30 장마감 관련기사 4월도 배당주 하기 좋은 계절…외국인과 연기금 "일찌감치 담고 있네""KT, 베트남 B2B 클라우드 시장 진출… FPT그룹과 MOU 체결“결합할인부터 고객센터까지” KT, 외국인 전용 서비스 '안심' 출시 close 는 계열사 KT스튜디오지니에 278억3600만원 규모의 출자를 진행한다고 31일 공시했다. 총 출자액은 528억3600만원으로 증가했다.

회사 측은 "산업 환경 변화에 따른 KT그룹 미디어·콘텐츠 사업 강화의 일환"이라고 밝혔다.

