코로나19에도 선방…삼성 보험사들, 中사업 '체면치레'했다(종합)

삼성생명 中 합작법인

영업수익 1조5000억

전년대비 51% 신장

[아시아경제 오현길 기자] 삼성생명 삼성생명 032830 | 코스피 증권정보 현재가 78,100 전일대비 200 등락률 -0.26% 거래량 284,159 전일가 78,300 2021.03.31 15:19 장중(20분지연) 관련기사 코로나19에도 선방…삼성 보험사들, 中사업 '체면치레'했다삼성생명, 김난도 교수팀과 '맞손'…트렌드 마케팅 강화"보험 소송 남발"…지난해 소송가액만 2조 넘어(종합) close 이 코로나19 여파에도 중국과 태국에서 실적 개선세를 이어가고 있다. 이익의 30%를 해외사업 부문에서 달성한다는 중장기 비전에 따라 추가적인 해외 투자도 가시화될 전망이다.

삼성화재 삼성화재 000810 | 코스피 증권정보 현재가 189,500 전일대비 1,000 등락률 +0.53% 거래량 112,748 전일가 188,500 2021.03.31 15:19 장중(20분지연) 관련기사 자동차보험 시장 20조 육박…대형 4개사 85% 독식코로나19에도 선방…삼성 보험사들, 中사업 '체면치레'했다삼성화재, 아나필락시스 진단비 특약 배타적사용권 획득 close 의 해외 법인들도 가시적인 성과를 내는 등 삼성 보험계열사들이 글로벌 시장에서 선방하고 있는 모습이다.

31일 보험업계에 따르면 삼성생명의 중국 합작법인인 중은삼성인수보험유한공사(중은삼성)는 지난해 영업수익 1조5631억원을 달성했다. 전년도 1조291억원 보다 무려 51%나 신장한 규모다.

당기순이익도 2019년 85억원에서 지난해 112억원으로 31% 증가했다.

삼성생명과 중국은행이 2005년 합작해서 세운 중은삼성은 현재 중국은행이 지분 51%를, 삼성생명과 중국항공이 각각 25%, 24%를 보유하고 있다. 2017년 첫 흑자전환 이후 4년 연속 흑자경영 기조를 유지 중이다. 중국은행을 통한 방카슈랑스(은행 창구에서 보험 판매) 판매가 성장의 발판이 되고 있다.

중국과 함께 해외 핵심 전략의 또 다른 축은 태국법인인 타이삼성이다. 타이삼성은 지난해 영업수익이 1899억원으로 전년 동기 대비 10% 성장했다. 당기순이익은 12억원에서 9억원으로 소폭 감소했지만 2017년부터 지난해까지 연속 흑자를 기록 중이다.

타이삼성은 태국 전역에 5개 육성센터에서 신인 설계사 육성에 나서면서 설계사수가 지난해말 기준 9178명으로 지난해 같은기간보다 17% 늘었다. 설계사 채널 신계약 연납화보험료(APE)는 473억원으로 전년 대비 14% 증가했다.

삼성생명은 앞서 이익 기여도에서 해외보험 비중을 30%까지 확대한다는 ‘2030 중장기 비전’을 수립했다. 국내보험이 85%, 해외 비중은 15%인 현재 이익 기여도를 중장기적으로는 자산운용 32%, 해외보험 30%, 국내보험 38%로 해외 비중을 키운다는 목표다.

이를 위해 새로운 투자 대상을 물색하고 있다. 삼성생명 관계자는 "투자 지역으로 아시아 신흥국을 선정한 단계"라며 "투자 대상이나 시기는 아직 검토 중인 상황"이라고 설명했다.

삼성화재, 中·유럽·베트남 등 선방

삼성화재도 중국을 비롯한 베트남, 싱가포르, 유럽 등 해외법인들이 호실적을 기록했다. 해외사업부문의 보험료 수익은 지난해 2291억원으로 전년도 2359억원 보다 3% 남짓 감소했지만, 같은 기간 당기순이익은 295억원에서 333억원으로 13% 증가했다.

삼성화재는 유럽과 베트남, 중국, 싱가포르, 인도네시아, 미국, 아랍에미리트(보험대리점) 등에 7개 법인을 운영중이다. 법인 중에서는 중국법인의 순이익이 123억원으로 전년도 보다 23% 늘었다. 베트남(79억원), 싱가포르(66억원), 유럽(53억원) 법인도 전년에 비해 순익이 증가했다.

지난해 삼성화재는 중국법인에 대한 중국내 3자 배정 유상증자를 통해 중국 최대 IT기업인 텐센트 등과 협력체계를 구축했다.

이외에도 삼성화재는 2019년 영국 로이즈 캐노피우스에 1억5000만달러를 투자해 경영에 참여하고 있었다. 지난해 10월에는 유상증자에 참여하며 1억1000만달러(한화 1300억원)를 추가 투자했다. 캐노피우스와 협력해 세계 최대 손해보험 시장인 미국에서 거점 매출을 확대하겠다는 계획이다.

삼성화재 관계자는 "중국법인을 합작법인 형태로 전환하기 위한 중국 금융당국의 승인 작업을 진행 중"이라며 "텐센트의 강점인 IT 기술을 활용해 중국법인을 온라인 보험사업 중심으로 성장시킬 계획"이라고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr