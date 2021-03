'대한민국 기본소득박람회' 내달 28~30일 킨텍스서 열려

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 대한민국 기본소득박람회가 다음 달 개최된다.

경기도는 다음 달 28일부터 30일까지 세계 최대 기본소득 공론의 장인 '2021 대한민국 기본소득박람회'를 개최하기로 하고 박람회 주요 일정과 콘텐츠를 사전에 볼 수 있는 온라인 전시관(basicincomefair.gg.go.kr)을 다음 달 1일 문을 연다고 31일 밝혔다.

홈페이지에 접속한 관람객은 온라인 전시관 아이콘을 클릭하면 온라인 전시관에 입장할 수 있다.

전시관은 3D(3차원) 가상 전시관 형태로 구성되는데, 관람객이 가상공간에 마련된 전시관을 직접 둘러보면서 영상과 패널, 카툰, 자료집 등 다양한 형태로 마련된 전시물을 관람할 수 있다.

올해 가상전시관은 지난해와 달리 별도의 프로그램을 설치할 필요 없는 접속형으로 준비해 사용자의 편의성을 높인게 특징이다.

'2021 대한민국 기본소득 박람회'가 기본소득과 지역화폐로 시작된 복지적 경제정책을 경제적 기본권으로 확장해 논의하는 공론의 장인 만큼, 온라인 전시도 관련된 콘텐츠를 알차게 구성했다.

온라인 전시관은 ▲기본소득 주제관 ▲청년기본소득관 ▲농촌농민기본소득관 ▲기본소득 국내관 및 세계관 ▲아이디어 공모작품관 ▲기본소득 영상관 등 기본소득을 주제로 한 다양한 전시관을 비롯해 ▲지역화폐과 온라인 공공플랫폼인 배달특급관 ▲기본주택관 ▲지방정부협의회관 등 정책 전시관과 이벤트존으로 구성됐다.

온라인 전시관 내에 마련된 이벤트관에서는 기본소득과 지역화폐를 주제로 한 퀴즈풀이와 경품행사도 마련돼 관람객의 참여도와 흥미를 높일 수 있도록 했다.

온라인 전시관 개관에 맞춰 박람회 홈페이지도 문을 열었다.

홈페이지는 박람회 행사의 개막식 프로그램, 제3회 기본소득 국제컨퍼런스 프로그램, 기본소득 지방정부협의회 및 조직위원회 구성현황을 살펴볼 수 있고, 자료실을 통해서 국내외 기본소득 연구자료를 비롯해 다양한 콘텐츠를 미리 만날 수 있도록 꾸며졌다.

기본소득과 지역화폐 정책에 대한 국내외의 관심과 사업실행이 확대되는 가운데 열리는 이번 '2021 대한민국 기본소득 박람회'는 역대 최대 규모의 연사들이 참여해 경제적 기본권, 기본소득의 역사적 고찰, 종교적 관점에서의 기본소득 등 다양한 분야에 대한 정책논의가 펼쳐진다.

특히 28일 개막식은 미국 MIT 교수이자 2019년 노벨경제학상 수상장인 아브히지트 바네르지 교수가 '코로나 팬데믹 시대, 기본소득의 확산'을 주제로 기조연설에 나선다. 이튿날 행사에는 2001년 노벨경제학상 수상자인 미국 컬럼비아대학교 스티글리츠 교수가 '코로나19 팬데믹 하에 보편적 재정지출로서 기본소득의 필요성과 사회전환'을 주제로 연설한다.

이번 행사는 다음 달 28일부터 30일까지 사흘간 고양 일산 킨텍스 제1전시장에서 열린다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr