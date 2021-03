정읍시, 인구정책 수립 연구용역 착수 보고회 개회

[아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 정읍시는 저출산과 고령화, 인구 유출 등 인구감소의 문제점을 인식하고 이러한 인구 위기 상황을 극복하기 위해 지난 30일 ‘인구정책 수립 연구용역’ 착수 보고회를 가졌다고 31일 밝혔다.

시는 미래를 담보하는 행정의 가장 기초적 기본단위로 급격히 진행되는 인구감소에 대응하기 위해 연구용역을 추진하게 됐다.

특히, 정부의 제4차 저출산·고령사회 기본계획(2021~2025년)에 대응해 정읍의 인구실태와 현재 추진 중인 정책성과를 분석하고, 지역에 맞는 인구정책 방향을 제시하며 맞춤형 정책과제를 발굴하겠다는 취지다.

이날 보고회에는 유진섭 시장을 비롯해 인구정책 관련 부서장과 관계 공무원, (재)전북연구원 등이 참석한 가운데 진행됐다.

지난해 말 기준, 우리나라는 사상 처음으로 주민등록 인구수가 감소했고, 저출산·고령화에 따른 지방소멸 위험지수는 갈수록 악화되는 상태다.

또 전북도는 전국 시도 중 3번째로 소멸위험도가 높으며 전주, 군산, 익산을 제외한 전 시군지역은 이미 소멸 위험지역으로 진입했다.

특히, 정읍시 인구는 2010년 12만2천 명에서 2020년 10만8000명으로 최근 10년간 약 1만4000명이 감소해 인구감소 문제가 심각한 수준에 이르렀다.

이에 따라 이번 연구용역은 시의 현실을 직시하고, 정읍의 지역·환경·사회적 요인들을 접목한 인구정책사업을 발굴해 인구감소 속도 완화와 살고 싶은 지역을 만드는 데 목표를 두고 있다.

시는 이번 연구용역을 시작으로 중간보고를 거쳐 오는 7월에 최종 연구 결과를 발표할 예정이다.

이용관 성장전략실장은 “정읍시의 인구 유출 감소와 안정적인 지역 정착을 위한 주요 분야별 정책을 발굴하고 특히 정읍시 미래성장동력인 청년층이 지역에 유입되고 정착할 수 있는 방안을 찾도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 김재길 기자 gjg7070@asiae.co.kr