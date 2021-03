[종합] 박영선·오세훈 두번째 TV 토론에 엇갈린 평가…"자살골 넣은 격" vs "네거티브 유감"

박영선 "자고 나면 거짓말" vs 오세훈 "거짓말 프레임"

與 "오세훈 자멸하고 있어…박영선 완승"

野 "계속된 네거티브…시민들에게 유쾌한 토론 아니었을 것"

[아시아경제 허미담 기자] 서울시장 보궐선거에 출마한 박영선 더불어민주당 후보와 오세훈 국민의힘 후보가 두 번째 TV 토론을 진행한 가운데 이를 두고 여야가 엇갈린 반응을 보였다. 여당은 "오 후보가 자살골을 넣고 있다"고 주장한 반면 야당은 "박 후보의 네거티브 전략이 과했다"라고 지적했다.

정청래 민주당 의원은 31일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "오 후보는 자멸하고 있다. 축구로 치면 연거푸 자살골을 넣고 있는 셈"이라며 "박 후보는 오늘 여유 있고 날카로웠다. 박 후보 완승, 오 후보 완패"라고 평가했다.

그는 "오 후보가 오늘 제일 많이 한 말은 '거짓말'"이라며 "마치 거짓말이라는 단어 자체에 엄청난 스트레스가 있는 것처럼 보였다. 오죽하면 박 후보가 '거짓말 콤플렉스가 생긴 것 같다'고 꼬집을 정도였다"고 지적했다.

이어 "이는 마치 지난 대선 TV 토론 참사로 기록될 안철수 국민의당 대표의 '제가 MB(이명박 전 대통령) 아바탑니까? 제가 갑철숩니까?'라는 말을 연상케 했다. 이는 '안철수=MB 아바타'라는 이미지 메이킹을 하는 자살골이 됐다"라며 "마찬가지로 오 후보 스스로 '오세훈=거짓말'이라는 역프레임이 형성되는 자충수를 두지는 않았는지 모르겠다"고 했다.

또 "오 후보가 유독 눈살을 찌푸리게 한 것은 공갈협박이었다"라며 "'수사받아야 한다', '책임을 묻겠다' 토론 중 이런 위협 발언은 실점 중의 실점"이라 주장했다.

그러나 정 의원은 같은 당 박 후보에 관해서는 "박 후보답게 또랑또랑하고 똑똑한, 행정 경험 일 잘하는, 의정활동 추진력 있는 이런 면모를 두루두루 잘 보여줬다"며 "100점 만점에 95점, A 플러스"라고 추켜세웠다.

반면 야당은 박 후보의 네거티브 전략이 지나쳤다고 지적했다. 이준석 국민의힘 선거대책위원회 뉴미디어본부장은 이날 페이스북을 통해 "우리 후보가 이제 유의미한 지지율 격차를 보이고 있다 보니 저쪽 진영의 모든 스피커들과 박 후보가 '사퇴하세요'만 외치고 있다. 또 그 근거를 만들기 위해 계속 무슨 증언자니, 거짓말이니 이야기하는데 계속 그러면 박 후보를 국민들은 제2의 '사퇴요정'으로 받아들일 수밖에 없다"고 했다.

오신환 국민의힘 공동선대위원장도 이날 YTN라디오 '황보선의 출발 새아침'에 출연해 "토론이 어떤 승리를 가늠하기는 어렵지만, 어제 초지일관 박 후보 측에서 네거티브 흑색선전으로 토론을 지속했다. 그런 점에서 유감스럽게 생각한다"라고 지적했다.

이어 "오 후보는 서울의 비전과 정책에 대한 이야기를 했으나, 박 후보는 본인의 시간 절반 이상을 내곡동 땅 문제로 공격했다"라며 "정책 토론에 대한 주제와 이슈에 대해 전혀 언급하지 않고 일방적으로 내곡동 문제를 계속 제기한 것은 시민들에게 유쾌한 토론은 아니었을 것"이라고 했다.

앞서 박 후보와 오 후보는 전날(30일) 밤 두 번째 TV 토론에서도 오 후보의 '내곡동 처가 땅 의혹'을 두고 또다시 신경전을 벌였다.

박 후보는 기조연설에서부터 "내곡동 땅 문제, 이것은 오 후보의 공직자로서의 부적절한 태도가 문제"라며 "자고 나면 거짓말"이라고 말문을 열었다.

이어 "오 후보가 현직 시장으로서 그린벨트 풀리는 것을 몰랐다는 건 거짓말"이라며 "그린벨트를 풀 때 시장으로서 내 땅이 거기 있다고 밝혔어야 했다"고 비판했다.

이에 오 후보는 "당시 그린벨트 해제가 서울시 주택국장 전결로 결정됐다"고 반박하며 "거짓말 프레임을 씌우려고 한다"고 지적했다.

특히 오 후보는 "입만 열면 내곡동 이야기로 가는데, 제가 박 후보에 대해서 단 한마디라도 부정적이거나 흑색선전에 가까운 얘길 한 적이 있나"라며 "마음가짐을 좀 바꿔서, 제대로 된 정책과 비전으로 승부하셨으면 한다"고 꼬집었다.

