박영선 "오세훈, 추가 보상 받았을 것" 의혹 제기

[아시아경제 권서영 기자] 박영선 더불어민주당 서울시장 보궐선거 후보가 오세훈 국민의힘 후보의 '내곡동 땅 보상특혜 의혹'을 연일 제기하고 있다.

박 후보는 오늘(31일) 오전 TBS 라디오 '김어준의 뉴스공장'에 출연해 "TV 토론회 당시 오 후보에게 내곡동 측량 현장에 갔었냐고 질문했다"며 "당시 (오 후보의) 얼굴 표정을 보고 오 후보가 현장에 갔었다는 확신이 오는 순간이 있었다"고 덧붙였다.

박 후보는 이날 오 후보의 처가에서 추가적인 특혜를 받았다는 의혹을 함께 제기했다. 그는 "오 후보의 처가가 일반적인 토지 보상에 더해 단독주택용지로 추가 보상을 받았다"며 "SH가 보상금에 더해 땅까지 준 경우는 전례가 없는 것으로 알고 있다"고 주장했다.

박 후보는 이어 "오 후보도 스스로 토지 보상을 받았음을 인정했으며 이를 원가에 팔았다고 주장하는 중"이라고 주장했다. 이어 "협력 택지는 규정 상 당연히 원래의 보상 금액 이상으로 팔 수 없다. 그러나 프리미엄이 포함된 이중 계약 가능성이 존재한다"고도 거듭 주장했다.

박 후보는 "오 후보는 2번으로 예정되어 있던 토론 일정을 1번만 진행하려고 한다. 그만큼 오 후보가 얼마나 독단적인지 알 수 있다", "오 후보의 낡은 행정은 서울의 미래를 끌고 갈 수 없을 것"이라고 비판을 이어갔다. 또한 "앞으로의 1년 10개월을 잃어버리면 서울은 10년 후퇴할 것"이라고 강조했다.

한편 박 후보는 30일 서울 여의도 KBS에서 열린 서울시장 보궐선거 후보자 초청 토론회에서 오 후보를 향해 내곡동 땅과 관련된 의혹을 수차례 제기했다. 이에 대해 오 후보는 "입만 열면 내곡동"이라며 불쾌한 반응을 보였다.

